Ким Чен Ын покомандовал учениями и поручил быстрее готовиться к войне

Северокорейского лидера сопровождали секретарь ЦК Трудовой партии Кореи и зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон. На базе главу КНДР встретил командный состав армии, в том числе министр обороны и начальник генштаба.
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын подробно ознакомился с сооружениями и разными тренировочными местами главной базы для оперативных учений», — отметило ЦТАК. Северокорейский лидер выразил «большое удовлетворение» от увиденного, поскольку военные «находятся в полной готовности к войне», отметило агентство.
Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул, что все армейские инстанции должны открыть «новый период бурного развития в ускорении подготовки к войне в соответствии с требованиями сложившейся ситуации».