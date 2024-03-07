Послу США вручили ноту из-за признания американских НКО нежелательными

Речь идет о трех признанных нежелательными НКО:
«Американские советы по международному образованию»;
«Культурные перспективы»;
Институт международного образования.
РБК направил запросы в указанные организации.
В МИДе заявили, что данные организации реализовали при поддержке американского посольства «программы и проекты антироссийской направленности, имеющие целью рекрутирование агентов влияния под прикрытием образовательных и культурных обменов».
В случае продолжения их работы это будет рассматриваться как нарушение законодательства России. МИД также потребовал удалить с официального сайта и из социальных сетей посольства перечень образовательных проектов и программ, которые осуществляются этими НКО.
«Попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, включая подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции, будут жестко и решительно пресекаться, вплоть до выдворения в статусе persona non grata причастных к подобным действиям сотрудников посольства США», — подчеркнули в МИДе.
НКО «Американские советы по международному образованию» предоставляет образовательные программы в 148 странах. По данным самой организации, количество выпускников составляет более чем 100 тыс. человек, среди которых лидеры государств, министры, члены парламентов, послы и генеральные директора компаний.
НКО «Культурные перспективы» была основана в 1963 году и работает в более чем 100 странах и с более чем 1 тыс. принимающих компаний. Число участников образовательных программ этой организации составляет 1,7 тыс. университетов и других образовательных учреждений, обучение ведется в разных странах на 40 языках.
Институт международного образования (IIE) действует в 180 странах. Он был основан в 1919 году и сегодня обучает 29 тыс. человек. НКО занимается управлением программой Фулбрайта, Международной стипендией Бенджамина Гилмана, стипендиальной программой Хьюберта Хамфри и Международной лидерской программой (IVLP).