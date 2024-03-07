Послу США вручили ноту из-за признания американских НКО нежелательными

НКО «Культурные перспективы» была основана в 1963 году и работает в более чем 100 странах и с более чем 1 тыс. принимающих компаний. Число участников образовательных программ этой организации составляет 1,7 тыс. университетов и других образовательных учреждений, обучение ведется в разных странах на 40 языках.