Путин рассказал летчицам, что почти отказался от алкоголя

Президент также рассказал, как закалялся в юности в Ленинграде, «когда был пацаном». «У нас ванной-то не было в коммуналке. Тем не менее я выходил во двор зимой и обтирался снегом», — вспомнил он. «Я к тому, что, если есть желание, всегда можно найти возможность добиваться нужного результата. А забота о своем здоровье — это важное дело. И имеет не только личное, но и государственное измерение», — добавил Владимир Путин. Девушкам президент пожелал быть «здоровыми, красивыми и успешными».