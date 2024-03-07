Путин рассказал летчицам, что почти отказался от алкоголя

«Я практически исключаю алкоголь, но уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков. Очень хорошая процедура, вам как офицерам это важно, это — закаливание. Горячий и холодный душ или контрастный. Самое эффективное средство закаливания», — сказал Владимир Путин.
Президент также рассказал, как закалялся в юности в Ленинграде, «когда был пацаном». «У нас ванной-то не было в коммуналке. Тем не менее я выходил во двор зимой и обтирался снегом», — вспомнил он. «Я к тому, что, если есть желание, всегда можно найти возможность добиваться нужного результата. А забота о своем здоровье — это важное дело. И имеет не только личное, но и государственное измерение», — добавил Владимир Путин. Девушкам президент пожелал быть «здоровыми, красивыми и успешными».
Владимиру Путину 71 год. В этом году он снова баллотируется в президенты. Недавно он посетил Ставропольский край, где встретился с работниками агропромышленного комплекса. Ему показали теплицы для выращивания томатов и роботу по сбору овощей.