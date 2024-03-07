Макрон анонсировал открытие постоянной миссии по обороне в Кишиневе

21 октября глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия наращивает темпы милитаризации: в стране выросло число военных учений (в том числе совместных с НАТО) и объемы бюджетных затрат на оборону. Он отметил, что эта работа правительства похожа на военные приготовления и беспокоит жителей не только Приднестровья, но и самой Молдавии.