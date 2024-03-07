Макрон анонсировал открытие постоянной миссии по обороне в Кишиневе

«Открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Кишиневе также позволит более эффективно работать для укрепления нашего сотрудничества в плане обучения, тренировки и совместимости наших вооруженных сил», — заявил он на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.
Макрон отметил, что это будет первый этап совместной работы, которая будет также вестись в сфере противодействия дезинформации и кибератак.
«В двустороннем плане мы внесем вклад в это коллективное усилие по усилению суверенитета и безопасности вашего государства. В этом смысл соглашения о безопасности, которое наши министры обороны сейчас подпишут, которое создаст рамки для укрепления нашего сотрудничества», — заявил президент Франции.
Ранее, 10 февраля, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что отношения между Молдавией и НАТО стали наращиваться и особенно это заметно по объему беспилотников и вооружению, которые альянс поставляет Кишиневу. По его словам, это вызывает беспокойство.
21 октября глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия наращивает темпы милитаризации: в стране выросло число военных учений (в том числе совместных с НАТО) и объемы бюджетных затрат на оборону. Он отметил, что эта работа правительства похожа на военные приготовления и беспокоит жителей не только Приднестровья, но и самой Молдавии.
До этого, 11 октября Санду подтвердила, что государство увеличивает расходы на оборону и количество тактических учений. Также она заявила, что сотрудничество с США стратегически важно для Молдавии, и назвала Россию самой большой угрозой безопасности страны.