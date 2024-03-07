Кремль заявил о линии Макрона на «стратегическое поражение» России

Но уже 4 марта Макрон сообщил об отсутствии планов по отправке французских войск на Украину. «Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем, но что мы начинаем обсуждение и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории», — уточнил он свое предыдущее высказывание.