Бывший главком ВСУ Залужный станет послом Украины в Великобритании

8 февраля Владимир Зеленский объявил о реформировании руководящего состава ВСУ. В тот же день Валерий Залужный покинул пост главнокомандующего ВСУ, а его место занял Александр Сырский. Господин Залужный был главкомом ВСУ с 2021 года.
Информация об отставке Валерия Залужного появилась в западных и украинских СМИ за несколько месяцев до ее официального объявления. 5 февраля депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву, что господин Залужный согласился на должность посла в Великобритании.
«Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине», — сказал тогда господин Шевченко, сославшись на собственные источники.
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