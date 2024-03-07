Зеленский подписал указ о демобилизации срочников

Отмечается, что уполномоченным министерствам поручено безопасно доставить их с фронта.
«Постановляю уволить в апреле — мае в запас из ВСУ, государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы», — сказано в тексте.
Перевод в запас будет касаться тех военнослужащих, срочный срок службы которых истек во время действия военного положения, а также тех, чья военная служба была продлена сверх установленных сроков.
Закон о демобилизации срочников был подписан Зеленским 26 февраля.
В октябре 2023 года на Украине проходили митинги с требованием демобилизации военных украинской армии. По заявлениям близких военнослужащих, в армии не проводили ротацию с февраля прошлого года, военные истощены физически и не настроены участвовать в боевых действиях.
При этом в декабре министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация в государстве возможна только после окончания конфликта. Вместе с тем он добавил, что украинские власти нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в «периметре», понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично уволен.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.