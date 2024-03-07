Зеленский подписал указ о демобилизации срочников

При этом в декабре министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация в государстве возможна только после окончания конфликта. Вместе с тем он добавил, что украинские власти нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в «периметре», понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично уволен.