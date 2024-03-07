Пентагон заявил, что спецназ США оказывает поддержку украинским военным

«Насколько я понимаю, решение президента [США Джо Байдена] заключалось в том, чтобы на Украине не было [американских] военных. И это также касалось использования [военных] специальных операторов», — сказал Майер. При этом он указал, что из-за данных «ограничений» Пентагон вынужден был искать способы сотрудничества с украинскими военными, но «из-за пределов Украины». «Я думаю, что мы продемонстрировали большой результат в контексте Украины, имея возможность помогать нашим коллегам на расстоянии», — заявил представитель Пентагона.