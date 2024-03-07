Трамп заявил, что Байдена окружают фашисты и коммунисты

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Джо Байден обманывает американцев, чтобы скрыть свой «послужной список». Его окружают фашисты и коммунисты, добавил Трамп.
«Джо Байден скрывается от своего послужного списка и лжет как сумасшедший, пытаясь избежать ответственности за ужасающие разрушения», — сказал Трамп в видео в соцсети Truth Social.
Экс-президент назвал происходящее в стране фильмом ужасов из-за наплыва нелегальных мигрантов. «Над нашей страной смеются во всем мире. Последние три года Байден активно помогал и поощрял приезд миллионов и миллионов нелегальных мигрантов. В нашей стране проживают около 20 млн человек [нелегальных мигрантов], и мы понятия не имеем, откуда они», — подчеркнул он.
Трамп считает, что пришло время сказать Байдену, что он уволен. «Вы теряете много денег, потому что эти люди не знают, чем они занимаются. Все это спровоцировал продажный Джо и люди, которые его окружают — радикальные левые марксисты, фашисты, коммунисты и социалисты. Нашей страной управляют люди, подобных которым мы никогда не видели прежде», — написал бывший американский лидер.
Ранее Трамп пригласил Байдена на дебаты, на которых они могли бы обсудить важные вопросы.
Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.