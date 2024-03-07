Трамп заявил, что Байдена окружают фашисты и коммунисты

Трамп считает, что пришло время сказать Байдену, что он уволен. «Вы теряете много денег, потому что эти люди не знают, чем они занимаются. Все это спровоцировал продажный Джо и люди, которые его окружают — радикальные левые марксисты, фашисты, коммунисты и социалисты. Нашей страной управляют люди, подобных которым мы никогда не видели прежде», — написал бывший американский лидер.