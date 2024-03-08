США и Британия предупредили об угрозе терактов в Москве в ближайшие два дня

«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов», — говорится в пресс-релизе американского диппредставительства.
Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального, четвертого.
Российский МИД пока никак не комментировал эту информацию. В Москве сегодня, 8 марта, запланированы десятки праздничных мероприятий в честь Международного женского дня.
Лаура Кеффер