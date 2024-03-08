Зеленский: Залужный сам захотел работать дипломатом

«Сегодня я утвердил кандидатуру на должность посла нашей страны в Великобритании. Генерал Валерий Залужный сказал мне, что это то направление, в котором он хотел бы развиваться, — дипломатическое. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на согласование. Наш союз с Великобританией должен стать только крепче», — написал господин Зеленский в Telegram.