Зеленский: Залужный сам захотел работать дипломатом

«Сегодня я утвердил кандидатуру на должность посла нашей страны в Великобритании. Генерал Валерий Залужный сказал мне, что это то направление, в котором он хотел бы развиваться, — дипломатическое. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на согласование. Наш союз с Великобританией должен стать только крепче», — написал господин Зеленский в Telegram.
Предыдущий посол Украины в Великобритании Вадима Пристайко был уволен в июле 2023 года. 8 февраля 2024-го Владимир Зеленский объявил о реформировании руководящего состава вооруженных сил Украины (ВСУ). В тот же день Валерий Залужный покинул пост главнокомандующего ВСУ, который он занимал с 2021 года, его сменил Александр Сырский.
Лаура Кеффер