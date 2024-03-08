Байден заявил, что Трамп видит в истории Америки не ценности демократии, а обиды и мщение

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президент США демократ Джо Байден подверг косвенной критике республиканца Дональда Трампа, выразив мнение, что тот видит в истории собственной страны отражение не ценностей демократии, а различных несправедливостей, требующих возмездия.
«Мой жизненный опыт научил меня приветствовать свободу и демократию. Будущее, которое опирается на ключевые ценности, определяющие Америку — честность, порядочность, достоинство, равенство. Уважение к каждому. Предоставление каждому равных шансов. Отказ от укрывательства ненависти. Теперь некоторые другие лица моего возраста видят другую историю: историю Америки как историю обид, мщения и возмездия», — полагает Байден. «Я — не таков», — заявляет он.
Это мнение главы американской администрации излагается в выдержках из его предстоящего обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием «О положении страны». Американский лидер выступит с этой речью в ближайшие часы. Фрагменты выступления распространила пресс-служба Белого дома. По имени Трамп в них не упоминается.
Байден, которому 81 год, добивается переизбрания на высший государственный пост. В настоящее время считается практически предрешенным, что именно 77-летний Трамп будет официально выдвинут Республиканской партией США в качестве ее кандидата в президенты на предстоящих в ноябре выборах. Байден является самым пожилым в истории президентом США. Дебаты о том, следует ли ему претендовать на переизбрание ввиду преклонных лет, активизируются в стране как республиканцев, так и демократов. Часть однопартийцев Байдена публично призывает его отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании.