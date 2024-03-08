Байден заявил, что Трамп видит в истории Америки не ценности демократии, а обиды и мщение

Байден, которому 81 год, добивается переизбрания на высший государственный пост. В настоящее время считается практически предрешенным, что именно 77-летний Трамп будет официально выдвинут Республиканской партией США в качестве ее кандидата в президенты на предстоящих в ноябре выборах. Байден является самым пожилым в истории президентом США. Дебаты о том, следует ли ему претендовать на переизбрание ввиду преклонных лет, активизируются в стране как республиканцев, так и демократов. Часть однопартийцев Байдена публично призывает его отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании.