Трампу отказали в отсрочке выплаты $83,3 млн по делу о клевете

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Судья Льюис Каплан в четверг отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в отсрочке выплаты $83,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл по делу о клевете, следует из судебного решения.
«Нынешняя ситуация Трампа — это результат его собственной нерасторопности. У него было время после 26 января, чтобы привести в порядок свои финансы, но он ждал 25 дней после вердикта присяжных, чтобы подать ходатайство, — говорится в документе. — Его ходатайство о временной административной отсрочке отклонено».
26 января суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт, согласно которому экс-президент Трамп должен выплатить $83,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл — $7,3 млн для возмещения морального вреда, $11 млн — за репутационный ущерб и еще $65 млн штрафных убытков. Общая сумма более чем в восемь раз превышает сумму выплаты $10 млн, которой изначально добивалась Кэрролл.
В мае 2023 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл. Тогда суд постановил, что экс-хозяин Белого дома должен выплатить Кэрролл $5 млн. Позднее писательница обратилась в суд с просьбой разрешить ей внести изменения в поданный иск. Поводом для пересмотра стали как более ранние заявления бывшего американского лидера в отношении Кэрролл и выдвинутых ею обвинений, так и его слова в эфире телеканала CNN, где он назвал писательницу сумасшедшей, ее доводы «фальшивкой и выдумкой», а поданный против него иск «подстроенной сделкой».
В 2019 году Кэрролл, которая была колумнистом нескольких изданий, опубликовала книгу, в которой утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Она уже подавала соответствующий иск в суд, однако дело тогда не получило хода. В ноябре 2022 года американка предъявила новый иск к экс-президенту, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования. Трамп неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.