Военнослужащие поздравили жительниц Иркутской области с 8-м Марта из зоны проведения СВО

"Это особенный телемост, который мы проводим перед Международным женским днем. Я уверен, для каждого военнослужащего очень важно передать поздравления и пожелания своим самым родным. Присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям. Это сильные женщины, а их мужчины — настоящие герои, защищающие нашу Родину, некоторые из бойцов уже получили госнаграды, что говорит проявлении мужества на передовой, — отметил губернатор.