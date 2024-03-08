Военнослужащие поздравили жительниц Иркутской области с 8-м Марта из зоны проведения СВО

Два сеанса видеосвязи с участниками СВО провели накануне праздника 8-е Марта по инициативе главы региона Игоря Кобзева. С военнослужащими смогли пообщаться их родные. Бойцы поздравили жен, матерей, сестер и дочерей с праздником, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.
В телемостах поучаствовали бойцы из Иркутска, Шелехова, Тулуна, Ангарска, Усолья-Сибирского, Тайшетского и Осинского районов.
"Это особенный телемост, который мы проводим перед Международным женским днем. Я уверен, для каждого военнослужащего очень важно передать поздравления и пожелания своим самым родным. Присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям. Это сильные женщины, а их мужчины — настоящие герои, защищающие нашу Родину, некоторые из бойцов уже получили госнаграды, что говорит проявлении мужества на передовой, — отметил губернатор.
«Скоро в нашей семье планируется пополнение, ждем дочку, поэтому сегодня мне вдвойне приятно поздравить свою супругу с наступающим праздником. Очень благодарны Игорю Кобзеву за возможность увидеть друг друга», — сообщил участник СВО Петр.
После телемоста всем женщинам вручили цветы.