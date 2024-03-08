Трамп утверждает, что конфликт на Украине начался, потому что Байдена не уважают

По мнению Трампа, конфликт на Украине начался в связи с тем, что президент России Владимир Путин якобы «не уважает Байдена». «Этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа», — написал экс-президент на странице в соцсети Truth Social, комментируя послание Байдена.