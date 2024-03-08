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Трамп утверждает, что конфликт на Украине начался, потому что Байдена не уважают

Бывший президент США заявил, что этого бы никогда не произошло во время его управления страной.
Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что конфликт на Украине начался, потому что нынешнего американского лидера Джо Байдена не уважают.

По мнению Трампа, конфликт на Украине начался в связи с тем, что президент России Владимир Путин якобы «не уважает Байдена». «Этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа», — написал экс-президент на странице в соцсети Truth Social, комментируя послание Байдена.

Байден, выступая вечером 7 марта перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны», выразил мнение, что Украина способна остановить Россию благодаря поставкам оружия США.

Трамп Дональд