Байден по ошибке пригласил слушателей его речи в Москву

Президент предпринимает шаги, чтобы снизить цену на базовые препараты, такие как инсулин, и убеждает сторонников, что оппоненты из республиканской партии хотят отменить социальные программы, предусматривающие удешевление лекарств. Аргументом Байдена является более низкая, чем в США, стоимость тех же препаратов в Канаде и других странах.
«У меня будут проблемы из-за этих слов, но если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолета и полетит в Торонто, Берлин, Москву…» — заявил Байден и, не договорив, тут же извинился за упоминание Москвы, которая в его речах о проблеме дорогих лекарств в США ранее не появлялась.
«…Извините, хотя даже в Москве, вероятно (лекарства дешевле). Возьмите с собой рецепты, и я обещаю вам, что достану лекарства за 40% от цены, что вы платите сейчас. Тот же производитель, тот же препарат, то же место», — заявил Байден.