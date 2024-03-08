Байден по ошибке пригласил слушателей его речи в Москву

«У меня будут проблемы из-за этих слов, но если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолета и полетит в Торонто, Берлин, Москву…» — заявил Байден и, не договорив, тут же извинился за упоминание Москвы, которая в его речах о проблеме дорогих лекарств в США ранее не появлялась.