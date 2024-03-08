Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем

«Ваша неиссякаемая энергия и ответственное отношение к делу неизменно приносят свои плоды на любом поприще. Многие из вас беззаветно посвящают себя заботе о детях, воспитанию подрастающего поколения, многие превосходно совмещают эту благородную миссию с профессиональной карьерой и общественно полезной деятельностью», — отметил президент.