Карлсон заявил, что Байден втягивает США в войну с Россией

«Цель — втянуть США еще в одну войну за рубежом. Это не может помочь США. Это лишь повредит нам. Это уже вредит нам. И мы делаем это не потому, что это полезно для нас, а потому, что этого требуют иностранные интересы. Америку используют, это бывало так часто, — подчеркнул журналист. — И результат этого состоит в том, что сейчас мир ближе к ядерной войне, чем когда-либо в истории, ближе, чем был во время Карибского кризиса. Мы не знаем, к чему это идет».