Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с 8 марта

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В Ташкенте состоялась торжественная церемония, посвященная Международному женскому дню. В церемонии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент в своем выступлении выразил искреннюю любовь и глубокое уважение женщинам.
Мы каждый год ждем этот день с нетерпением, с особой теплотой в наших сердцах. В этот праздничный день все мы преклоняемся перед величием матери, высокочтимой женщины, подарившей нам жизнь, окружившей любовью и воспитавшей нас. Ведь уважение чести и достоинства человека начинается прежде всего с уважения к нашим дорогим женщинам, — сказал Мирзиёев.
В рамках Стратегии «Узбекистан — 2030» осуществляются широкие меры по повышению активности женщин, охране материнства и детства, утверждению гендерного равенства, обеспечению прав и интересов женщин.
Это проявляется во всех сферах. Например, в политической сфере. В Избирательном кодексе закреплено, что число женщин должно составлять не менее 40 процентов кандидатов в депутаты, или не менее 2 из каждых 5 кандидатов. На сегодняшний день доля женщин в государственном управлении увеличилась с 27 процентов в 2017 году до 35 процентов.
Также достигнуты значительные результаты в расширении экономических возможностей женщин, развитии женского предпринимательства. За последние пять лет в Узбекистане количество деловых женщин удвоилось, число предпринимательниц, открывших свое дело, превысило 205 тысяч. Кроме того, почти 200 тысяч женщин были обучены различным профессиям и предпринимательству. Более 400 тысяч были обеспечены работой.
Уделяется большое внимание реализации потенциала девушек. Сегодня в высших учебных заведениях обучается около 1 миллиона 300 тысяч студентов, более половины из которых — девушки. Девушки из малообеспеченных семей принимаются на обучение по дополнительным государственным грантам. Для них предусмотрены льготные образовательные кредиты, покрытие расходов на оплату контракта для нуждающихся в социальной защите.
Женщины страны достигают больших успехов и в науке. За последние семь лет 5 247 женщин получили ученые звания. Девушки составляют 47 процентов участников проекта «Один миллион программистов».
Несмотря на трудности, мы находим дополнительные возможности, создаем условия для развития социальных сфер, реализации потенциала женщин и девушек и обязательно продолжим эту работу. Ведь обучение женщин, в том числе девочек, получение ими высшего образования, обретение профессии послужит во имя счастья семьи, развития детей, процветания всего общества в целом, — сказал Шавкат Мирзиёев.
В ежегодном докладе «Женщины, бизнес и закон» по 10 показателям оценивается положение дел в 190 государствах мира. В новом индексе успешными признаны осуществленные в нашей стране реформы в сфере трудовых отношений и борьбы с насилием в семье. Было отмечено, что в этом направлении Узбекистан достиг хорошего результата.
Президент искренне поздравил участвующих в праздничном мероприятии иностранных послов и представителей международных организаций.
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 марта текущего года 28 девушкам была присуждена Государственная премия имени Зулфии, а в соответствии с указом от 5 марта активные женщины из различных сфер удостоены орденов и медалей. На мероприятии состоялось торжественное вручение этих высоких наград.