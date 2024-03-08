Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с 8 марта

Мы каждый год ждем этот день с нетерпением, с особой теплотой в наших сердцах. В этот праздничный день все мы преклоняемся перед величием матери, высокочтимой женщины, подарившей нам жизнь, окружившей любовью и воспитавшей нас. Ведь уважение чести и достоинства человека начинается прежде всего с уважения к нашим дорогим женщинам, — сказал Мирзиёев.