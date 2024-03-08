Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта, сказав про удивительный мир любви в женской душе, передает пресс-служба президента Беларуси.
Лукашенко назвал День женщин «нежным весенним праздником», с которым он поздравляет соотечественниц искренне и с особой теплотой.
— Женская душа — это удивительный мир любви, в котором природные красота и обаяние сочетаются с созидательной энергией материнских чувств, трепетной заботой и трудолюбием, — заметил президент.
Также он подчеркнул, что белоруски посвящают себя семье и работе, «не жалея времени и сил». При этом в обеих сферах проявляют себя по-особому.
— Наполняете жизнь яркими эмоциями, светлыми надеждами, уютом и гармонией, — сказал Александр Лукашенко.
Отражается это и на мужчинах, которые ощущают уверенность в своих силах, но вместе с тем и ответственность за мирное будущее для детей и родины. Также Лукашенко высказал глубокую признательность женщинам Беларуси «за преданность стране и вклад в укрепление единства и стабильности в обществе».
Президент пожелал прекрасному полу крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах и счастья.