Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта, сказав про удивительный мир любви в женской душе

Отражается это и на мужчинах, которые ощущают уверенность в своих силах, но вместе с тем и ответственность за мирное будущее для детей и родины. Также Лукашенко высказал глубокую признательность женщинам Беларуси «за преданность стране и вклад в укрепление единства и стабильности в обществе».