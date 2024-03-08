В ЦИК Молдовы напомнили, какие организации могут публиковать результаты опросов

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Во время предвыборных кампаний организации, зарегистрированные в Молдове, могут проводить опросы общественного мнения и экзитполы только при наличии разрешения избирательного органа, напомнили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Напоминание о проведении опросов было опубликовано ЦИК в связи с тем, что 19 февраля был дан старт предвыборному периоду для местных выборов в семи городах и селах Молдовы.
Так, 19 мая 2024 года пройдут местные выборы в следующих населенных пунктах:
село Кайраклия Тараклийского района (выборы в местный совет);
село Киселия Русэ, АТО Гагаузия (выборы примара и местного совета);
село Котовское, АТО Гагаузия (выборы примара и местного совета);
коммуна Тырнова Дондюшенского района (выборы примара);
Буковэц Страшенского района (выборы примара);
село Сагайдак Чимишлийского района (выборы примара);
коммуна Хэнэсений Ной Леовского района (выборы примара).
Также будут проведены дополнительные выборы в местный совет в коммуне Чалык Тараклийского района.
«Таким образом, запросы на разрешение опросов, экзит-поллов и регистрацию операторов интервью можно будет подавать до 9 и 12 мая 2024 года соответственно», — уточнили в ЦИК.
В ЦИК также напомнили, что в день выборов, 19 мая, будет запрещена публикация результатов любых соцопросов относительно политических предпочтений избирателей до закрытия избирательных участков. После 21.00 могут быть обнародованы только результаты опросов избирателей, данные для которых были собраны до дня выборов.