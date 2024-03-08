В ЦИК Молдовы напомнили, какие организации могут публиковать результаты опросов

В ЦИК также напомнили, что в день выборов, 19 мая, будет запрещена публикация результатов любых соцопросов относительно политических предпочтений избирателей до закрытия избирательных участков. После 21.00 могут быть обнародованы только результаты опросов избирателей, данные для которых были собраны до дня выборов.