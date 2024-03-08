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Путин подписал указ о помиловании 52 женщин

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. В список помилованных вошли беременные женщины и женщины с несовершеннолетними детьми, а также те осужденные, чьи родственники участвуют в военной операции на Украине.
Источник: Пресс-служба Президента России

«При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», — говорится в сообщении Кремля.

По данным ФСИН, на 31 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе содержалось 433 006 человек. Актуальной статистики в открытых источниках нет, данные о гендерном составе заключенных и их преступлениях не публикуются на сайте службы после 2021 года. В 2021-м президент подписал указы о помиловании шести осужденных.

В декабре 2023 года члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева попросила Владимира Путина помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые осуждены за ненасильственные преступления.

Глава государства решение поддержал и предложил «подготовить и принять» решения «об амнистии некоторых категорий женщин». По словам Меркачевой, сейчас мера пресечения в виде лишения свободы назначена примерно 45 тыс. женщин. По ее мнению, амнистия могла бы коснуться примерно 25 тыс. заключенных.

Путин Владимир