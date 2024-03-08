Путин подписал указ о помиловании 52 женщин

По данным ФСИН, на 31 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе содержалось 433 006 человек. Актуальной статистики в открытых источниках нет, данные о гендерном составе заключенных и их преступлениях не публикуются на сайте службы после 2021 года. В 2021-м президент подписал указы о помиловании шести осужденных.