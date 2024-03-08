Путин подписал указ о помиловании 52 женщин

«При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», — говорится в сообщении Кремля.
По данным ФСИН, на 31 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе содержалось 433 006 человек. Актуальной статистики в открытых источниках нет, данные о гендерном составе заключенных и их преступлениях не публикуются на сайте службы после 2021 года. В 2021-м президент подписал указы о помиловании шести осужденных.
В декабре 2023 года члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева попросила Владимира Путина помиловать женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые осуждены за ненасильственные преступления.
Глава государства решение поддержал и предложил «подготовить и принять» решения «об амнистии некоторых категорий женщин». По словам Меркачевой, сейчас мера пресечения в виде лишения свободы назначена примерно 45 тыс. женщин. По ее мнению, амнистия могла бы коснуться примерно 25 тыс. заключенных.