Губернатор Кубани и мэр Краснодара поздравили женщин с 8 марта



Отдельно он поздравил тех женщин, которые сейчас находятся в зоне спецоперации.



Евгений Наумов отметил, что жительницы Краснодара — не только украшение города, но и его надежная опора. «Скажу от мужской части жителей Краснодара, что мы не перестаём восхищаться объемом вашей любви, заботы и щедрости. Рядом с вами мы всегда стараемся делать больше, выдавать максимум своих возможностей и совершать подвиги. Потому что вы заслуживаете лучшего», — написал мэр.



Начало празднику 8 марта было положено в 1908 году, когда свыше 15 тыс. работающих женщин Нью-Йорка вышли на марш с требованиями улучшения условий труда, повышения зарплаты, сокращения рабочего дня и предоставления права голосовать. В царской России женский день впервые появился в 1913 году, а в советской России Международный женский день начали отмечать с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название Международного дня работниц.



Александр Орлов.