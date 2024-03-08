Составлен список влиятельных политиков-женщин Казахстана

1995 — Зинаида Федотова назначена заведующей отделом наград Аппарата президента, Наталья Котенко — заведующей отделом финансов, труда и денежного обращения Аппарата Правительства, Загипа Балиева — секретарем ЦИК, Гульжана Карагусова — председателем Нацкомиссии по ценным бумагам, Жаннат Ертлесова — руководителем Центра экономических реформ при правительстве, Роза Кенжетаева — секретарем Совета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при президенте, Нина Рыболовлева — главой Семипалатинской гор. администрации, Гульша Танирбергенова — заведующей отделом внутренней политики АП, Нина Каюпова — председателем Совета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при президенте, Дарига Назарбаева — гендиректором РГП «Агентство “Хабар”.