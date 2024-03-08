Составлен список влиятельных политиков-женщин Казахстана

Список, опубликованный в Telegram-канале политолога, состоит из двух частей и охватывает период советской власти и независимый Казахстан.
В первой части он отметил, что привел небольшую хронику кадровых назначений, в основном среди элиты.
«Я опускаю с 1940 годов назначения на посты заместителей министров и секретарей обкомов, поскольку речь идет уже о достаточно большом числе», — написал автор. Советский период.
1920 — Христина Оксе (Струппе) стала заведующей отделом по работе среди женщин (женотделом) Казахского обкома РКП (б).
1921 — Мария Костеловская стала заведующей организационным отделом, затем секретарем, и.о. первого секретаря Казахского обкома РКП (б).
1922 — Алма Уразбаева стала заведующей женотделом Казобкома ВКП (б).
1923 — Алма Уразбаева стала по совместительству членом коллегии Казотделения Верховного суда РСФСР.
1924 — Алма Уразбаева избрана кандидатом в члены президиума Казобкома.
1925 — Алма Уразбаева ненадолго стала и.о. председателя ЦИК КазССР (затем уехала на учебу). Нагима Арыкова стала заведующей женотделом Казкрайкома, Сара Есова — членом уголовно-судебной коллегии Казахского отделения Верховного суда.
1927 — Алма Уразбаева назначена заведующей Истпартом Казкрайкома, Сара Есова — главным редактором журнала «Аэль-Тендыги».
1928 — Евдокия Хлыновская назначена наркомом социального обеспечения КазССР.
1929 — Нагима Арыкова назначена председателем Казахского отдела Верховного суда РСФСР, Х. Абдулкаримова — заведующей женским отделом.
1930 — Ликвидирован женский отдел Казкрайкома.
1932 — Харира Мухамбетова назначена заместителем наркома земледелия КазССР.
1932 — Харира Мухамбетова назначена директором Казахского медицинского института.
1937 — Нагима Арыкова утверждена наркомом социального обеспечения, Ольга Красильникова — членом Верховного суда, Мария Колодина — заведующей информационном статистическим отделом секретариата Верховного Совета.
1938 — Александра Капалина стала прокурором Алма-Атинской области, Шекер Ермагамбетова — заместителем председателя президиума Верховного Совета КазССР, Сарби Ихтисамова — наркомом социального обеспечения вместо Арыковой. Джамал Ищанова — третьим секретарем Гурьевского обкома партии.
1939 — Нурхан Ахмедова стала секретарем ЦК ЛКСМК по школам, Мария Исмагилова — заместителем наркома здравоохранения, Айнаш Уразбаева — заместителем наркома торговли.
1941 — Дарья Саранцева назначена начальником Управления по делам заповедников и охраны памятников старины при СНК КазССР, Лариса Побелянская — директором Петропавловского учительского института, Н. Сахарова — заместителем наркома местной промышленности.
1942 — Ольга Белинская назначена директором Кустанайского учительского института, Рауфа Мажитова — заместителем наркома юстиции, Екатерина Коровина — заместителем наркома торговли, Фатима Аубакирова — заместителем наркома торговли.
1943 — Рабига Жангирова стала заведующей отделом по работе среди женщин ЦК КПК, Вера Мурасева — заместителем наркома легкой промышленности, Аклима Бисенова — заместителем наркома здравоохранения, Наталья Кладнева — заместителем наркома социального обеспечения.
1944 — Галия Усманова утверждена заместителем наркома мясной и молочной промышленности, Анна Маркова — заместителем наркома текстильной промышленности, Сарби Иктисамова — заведующей наградным отделом Президиума ВС.
1945 — Турсын Мурзабекова утверждена директором Алма-Атинского женского педагогического института.
1948 — Зияда Баймухамедова назначена директором Актюбинского казахского женского педагогического института, Нурхан Ахмедова — заведующей отделом по работе среди женщин ЦК КПК, Найля Базанова — директором Института экспериментальной биологии АН Казахстана.
1949 — Махфуза Нурумбаева стала секретарем Западно-Казахстанского обкома, Шарипа Таева — секретарем Кзыл-Ординского обкома партии, Анна Фуглева — секретарем ЦК ЛКСМК.
1950 — Марина Хрусталева назначена председателем Кокчетавского облисполкома, Тамара Логинова — секретарем Акмолинского обкома, Л. Кутнова — секретарем Восточно-Казахстанского обкома, Махфуза Нурумбаева — заместителем председателя Совета Министров, З. Аскарова — секретарем Семипалатинского обкома, Хыйуаз Доспанова — секретарем президиума Верховного Совета, затем первым секретарем ЦК ЛКСМК.
1951 — Найля Базанова избрана академиком АН КазССР.
1952 — К. Балниязова назначена директором Актюбинского женского педагогического института, Марьям-Бике Бейсенова — заведующей отделом по работе среди женщин ЦК КПК, Раиса Сейткулова — секретарем Кзыл-Ординского обкома.
1953 — Надежда Королькова назначена заместителем председателя Верховного суда.
1954 — Мария Гришина избрана председателем Кустанайского областного суда.
1955 — Балжан Бультрикова стала министром социального обеспечения, Капитолина Крюкова — заместителем председателя президиума Верховного Совета КазССР, Шекер Ермагамбетова — заведующей отделом по учету и регистрации награжденных президиума Верховного Совета КазССР.
1957 — Упразднен отдел по делам женщин ЦК КПК.
1958 — Зауре Омарова назначена заместителем председателя Совета Министров.
1959 — Ажар Ибраева стала директором Казахского женского педагогического института, Бижамал Рамазанова — секретарем Алма-Атинского обкома.
1960 — Ариадна Часовникова назначена начальником ЦСУ при Совмине.
1961 — Ляйля Галимжанова назначена министром культуры.
1962 — Масура Сармурзина — ректором Казахского женского педагогического института, Ажар Ибраева — ректором Алма-Атинского педагогического института иностранных языков.
1963 — Тамара Логинова утверждена заведующей идеологическим отделом Бюро ЦК КПК по руководству сельским хозяйством, Балжан Бультрикова — министром социального обеспечения, Бижамал Рамазанова — секретарем президиума Верховного Совета КазССР.
1964 — Зульфия Сарымулдаева стала заместителем управляющего Казахской республиканской конторой Госбанка, Тамара Логинова — заведующей идеологическим отделом ЦК КПК.
1966 — Балжан Бультрикова назначена заместителем председателя Совета Министров — министром иностранных дел, Зауре Омарова назначена министром социального обеспечения, Рауза Шамжанова — председателем президиума Казахского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Найля Базанова — директором Института физиологии АН КазССР.
1967 — Ляйля Галимжанова назначена заведующей отделом культуры Управления делами Совета министров, Ариадна Часовникова — заместителем председателя президиума Верховного Совета КазССР.
1968 — Куляш Кунантаева утверждена ректором Казахского женского педагогического института.
1969 — Санду Дуймагамбетова утверждена ректором Гурьевского педагогического института.
1970 — Нурания Адельшина назначена заместителем главного арбитра Государственного арбитража при Совете Министров.
1971 — Балжан Бультрикова — министром просвещения.
1973 — Райхан Калиева утверждена председателем Комитета молодежных организаций.
1974 — Роза Есенжолова назначена директором НИИ педагогических наук.
1975 — Бижамал Рамазанова назначена начальником Главного архивного управления при Совете Министров, Газиза Жубанова — ректором Алма-Атинской консерватории, Никара Абаева — секретарем Президиума Верховного Совета КазССР.
1977 — Ляйля Галимжанова назначена председателем Госкомитета СМ по кинематографии.
1980 — Манура Ахметова назначена министром социального обеспечения.
1981 — Багила Шендаулова назначена заведующей отделом культуры Управления делами Совета Министров.
1982 — Жамиля Куттубаева назначена заместителем главного арбитра Государственного арбитража при Совмине.
1983 — Людмила Давлетова утверждена заведующей отделом легкой и пищевой промышленности ЦК КПК.
1984 — Акмарал Арыстанбекова назначена председателем Президиума Казахского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Жамиля Елемисова — ректором Казахского женского педагогического института, Вера Сидорова — вторым секретарем Уральского обкома партии.
1985 — Манура Ахметова назначена заместителем председателя Совета Министров, Дина Абдрахимова — министром социального обеспечения, Зауре Кадырова — секретарем Президиума Верховного Совета КазССР, Аза Юлдашева — заместителем главного арбитра Государственного арбитража при Совмине.
1986 — Людмила Давлетова избрана секретарем и членом Бюро ЦК КПК, Гульшара Урмурзина — председателем ЦК общества Красного Креста.
1987 — Вера Сидорова избрана заместителем председателя президиума Верховного Совета КазССР.
1988 — Гайникен Бибатырова назначена начальником Главного управления по охране гос. тайн в печати при СМ, Манура Ахметова — министром культуры, Жанар Мустафина — директором НИИ глазных болезней, Гаухар Закумбаева — директором Института органического катализа и электрохимии АН КазССР.
1989 — Людмила Давлетова стала председателем Госкомитета по легкой промышленности при Госплане — министром СССР, Кумусжан Омербаева — заместителем председателя СМ, Александра Докучаева — председателем Комиссии Верховного Совета по рассмотрению заявлений и жалоб граждан и борьбе с бюрократизмом, Акмарал Арыстанбекова — министром иностранных дел.
1990 — Жибек Амерханова стала председателем Президиума Казахского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, Зауре Кадырова — министром социального обеспечения, Зинаида Федотова — заместителем председателя Верховного Совета, Нина Петрова — председателем судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, Нагима Айтхожина — директором Института молекулярной биологии и биохимии АН КазССР.
1991 — Галина Гусева назначена заведующей отделом проблем финансово-кредитной политики и иностранных инвестиций аппарата Высшего экономического совета, Кумусжан Омербаева — заведующей отделом по связям с общественно-политическими организациями и движениями ЦК КПК.
Женщины Казахстана в политической истории в период независимости.
1992 — Галина Гусева стала заведующей отделом финансов и труда Аппарата Президента и Кабинета Министров, Акмарал Арыстанбекова — постпредом при ООН, Людмила Башаримова — судьей Конституционного суда, Вера Сухорукова — первым заместителем главы Джезказганской обл. администрации, Бибижан Жаукебаева — первым заместителем главы Кзыл-Ординской обл. администрации.
1993 — Роза Кенжетаева назначена советником президента, Бырганым Айтимова — министром по делам молодежи, туризма и спорта.
1994 — Галия Карпыкова стала директором Архива президента, Лейла Бекетова — президентом Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана», Зинаида Федотова — заместителем председателя Верховного Совета, Майко Сагиндыкова — президентом Госбанка жилищного строительства, Гульжана Карагусова — помощником президента, Роза Кенжетаева — заведующей общественно-политическим отделом Аппарата президента.
1995 — Зинаида Федотова назначена заведующей отделом наград Аппарата президента, Наталья Котенко — заведующей отделом финансов, труда и денежного обращения Аппарата Правительства, Загипа Балиева — секретарем ЦИК, Гульжана Карагусова — председателем Нацкомиссии по ценным бумагам, Жаннат Ертлесова — руководителем Центра экономических реформ при правительстве, Роза Кенжетаева — секретарем Совета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при президенте, Нина Рыболовлева — главой Семипалатинской гор. администрации, Гульша Танирбергенова — заведующей отделом внутренней политики АП, Нина Каюпова — председателем Совета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при президенте, Дарига Назарбаева — гендиректором РГП «Агентство “Хабар”.
1996 — Загипа Балиева стала председателем ЦИК, Айткуль Самакова — заведующей отделом гражданства АП, Бырганым Айтимова — послом в Израиле, Вера Сухорукова — первым заместителем акима ВКО, Рымкеш Рахимбекова — председателем Нацкомиссии по бухгалтерскому учету, Бахытжан Болепова — акимом гор. Аркалыка, Наталья Коржова — министром труда и социальной защиты населения, Назым Суханова — председателем коллегии по гражданским делам Верховного суда.
1997 — Жания Аубакирова стала ректором Алматинской консерватории, Вера Сухорукова — и.о. акима ВКО, Людмила Дегитаева — директором Архива президента, Алма Султангалиева — директором КИСИ.
1998 — Айткуль Самакова стала заместителем председателя Сената, Айман Мусаходжаева — ректором Казахской национальной академии музыки, Салима Кунанбаева — ректором Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков.
1999 — Айткуль Самакова назначен министром (без портфеля) — председателем Нацкомиссии по делам семьи и женщин, Алтыншаш Джаганова — председателем Агентства по миграции и демографии, Нагима Айтхожина — президентом Национальной академии наук, Акмарал Арыстанбекова — послом во Франции, Мария Омарова — председателем Агентства по делам здравоохранения, Вера Сухорукова — акимом гор. Усть-Каменогорска, Мадина Джарбусынова — постпредом при ООН.
2000 — Жаннат Ертлесова назначена заместителем руководителя АП.
2001 — Гульнар Иксанова стала ген. директором АО «Агентство “Хабар”, Жаннат Ертлесова — заместителем министра обороны по экономике и финансам, Гульжана Карагусова — министром труда и социальной защиты населения, Раиса Юрченко — председателем коллегии по уголовным делам Верховного суда.
2002 — Шамша Беркимбаева назначена министром образования и науки, Бырганым Айтимова — послом в Италии, Айткуль Самакова — министром охраны окружающей среды, Нина Жусупова — председателем правления АО «Казкоммерцбанк».
2003 — Татьяна Костина назначена главным редактором газеты «Казахстанская правда».
2004 — Асия Сыргабекова стала председателем правления АО «Народный сберегательный банк Казахстана», Бырганым Айтимова — заместителем премьер-министра, затем министром образования и науки, Нелля Жубасова — заведующей ситуационным центром Управления внутренней политики АП, Екатерина Никитинская — заместителем председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
2005 — Анар Мешимбаева назначена заведующей Центром системных исследований Управления экономической политики АП, Загипа Балиева — министром юстиции, Гульшара Абдыкаликова — председателем правления АО «Компания по страхованию жизни “Государственная аннуитетная компания”.
2006 — Гульнар Иксанова стала ген. директором АО «Агентство “Хабар”, Наталья Коржова — министром финансов, Айткуль Самакова — советником президента — председателем Нацкомиссии по делам семьи и гендерной политике при президенте, Анар Мешимбаева — заведующей отделом социально-экономического анализа АП.
2007 — Анар Мешимбаева назначена председателем Агентства по статистике, Татьяна Ворошилова — заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра, Бырганым Айтимова — постпредом при ООН, Майнура Мурзамадиева — послом в Нидерландах.
2008 — Елена Бахмутова стала председателем Агентства по надзору и регулированию финансового рынка и финансовых организаций, Гульшара Абдыкаликова — советником президента — председателем Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте, Инна Ахметова — заведующей государственно-правовым отделом АП.
2009 — Гульшара Абдыкаликова назначена министром труда и социальной защиты населения, Умут Шаяхметова — председателем правления АО «Народный банк Казахстана».
2010 — Жанар Айтжанова назначена министром экономического развития и торговли, Салидат Каирбекова — министром здравоохранения, Алмаз Ташенова — председатель надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного суда.
2011 — Жанар Айтжанова назначена министром по делам экономической интеграции, Жанна Егимбаева — заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра, Нуржан Мухамеджанова — председателем правления АО «РТРК “Қазақстан”, Ляззат Ибрагимова — председателем правления АО “Фонд развития предпринимательства “Даму”.
2012 — Гульшара Абдыкаликова стала советником президента.
2013 — Алия Ракишева назначена заведующей государственно-правовым отделом АП, Гульшара Абдыкаликова — заместителем премьер-министра, Тамара Дуйсенова — министром труда и социальной защиты населения.
2014 — Махаббат Бекбосынова стала председателем Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, Гульшара Абдыкаликова — госсекретарем, Дарига Назарбаева — заместителем председателя Мажилиса, Тамара Дуйсенова — министром здравоохранения и социального развития, Аида Балаева — заведующей отделом внутренней политики АП.
2015 — Дарига Назарбаева назначена заместителем премьер-министра.
2016 — Жанар Айтжанова стала послом в Швейцарии, Загипа Балиева — уполномоченным по правам ребенка.
2017 — Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения, Зарема Шаукенова — директором КИСИ, Раушан Есбулатова — послом в Таиланде, Сабила Мустафина — секретарем ЦИК, Ляззат Ибрагимова — председателем правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».
2018 — Наталья Годунова стала председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Алия Ракишева — заместителем руководителя АП, Мадина Абылкасымова — министром здравоохранения и социального развития, Айгуль Куспан — послом в Бельгии, Акмарал Байтемирова — заведующей секретариатом руководителя АП, Сауле Айтпаева — уполномоченный по правам ребенка.
2019 — Гульшара Абдыкаликова назначена заместителем премьер-министра, Куляш Шамшидинова — министром образования и науки, Актоты Раимкулова — министром культуры и спорта, Жанар Айтжанова — постпредом при Отделении ОООН и других международных организациях в Женеве, Дарига Назарбаева — председателем Сената, Аида Балаева — помощником президента — заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений АП, Алия Ракишева — советником президента, Раушан Кажибаева — ген. директором Телерадиокомплекса президента, Жанна Курмангалиева — заведующей секретариатом госсекретаря, Жанна Сартбаева — послом в Финляндии, Анар Жаилганова — председателем Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, Аружан Саин — уполномоченным по правам ребенка, Эльвира Азимова — уполномоченным по правам человека, Мадина Абылкасымова — председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
2020 — Гульшара Абдыкаликова стала акимом Кызылординской области, Аида Балаева — министром информации и общественного развития, Тамара Дуйсенова — помощником президента — заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений АП, Алия Ракишева — руководителем Аппарата Сената.
2021 — Маржан Акимжанова назначена советником президента, Анастасия Щегорцова — секретарем ЦИК.
2022 — Аида Балаева стала заместителем руководителя АП, Ажар Гиният — министром здравоохранения, Ольга Перепечина — заместителем председателя Сената, Маржан Акимжанова — заместителем управляющего делами президента, Гульсара Арыстанкулова — послом во Франции, Тамара Дуйсенова — министром труда и социальной защиты населения, Жанар Айтжанова — постпредом при ВТО и международных экономических организациях, Наталья Годунова — председателем Высшей аудиторской палаты, Асел Жанасова — председателем правления АО «Казпочта».
2023 — Эльвира Азимова стала председателем Конституционного суда, Зульфия Сулейменова — министром экологии и природных ресурсов, затем советником президента — спецпредставителем по международному экологическому сотрудничеству, Дания Еспаева — заместителем председателя Мажилиса, Тамара Дуйсенова — заместителем премьер-министра, Аида Балаева — министром культуры и информации, Динара Закиева — уполномоченным по правам ребенка, Светлана Жакупова — уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения, затем министром труда и социальной защиты, Айжан Шайназарова — заведующей отделом внутренней политики АП.
2024 — Акмарал Альназарова назначена министром здравоохранения, Кунсулу Закарья — советником президента по вопросам науки и инноваций.
8 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем.