Санду и Макрон вручили друг другу государственные награды

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду находится с двухдневным рабочим визитом во Франции.
В ходе встречи двух лидеров Санду выразила глубокую благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону «за его твердую поддержку европейского пути Молдовы», сообщает пресс-служба молдавского президента.
«В знак высокой признательности за особый вклад в укрепление молдавско-французских отношений дружбы и сотрудничества, за активную поддержку процесса вступления Республики Молдова в Европейский союз, а также за усилия, направленные на восстановление мира на европейском континенте, я вручила сегодня его превосходительству Эммануэлю Макрону высшую государственную награду — Орден Республики», — сообщила Санду в соцсети.
По ее словам, соответствующий указ был подписан четвертого марта 2024 года.
В свою очередь Макрон наградил Майю Санду Большим крестом Почетного легиона — высшей наградой французского государства, сообщает пресс-служба президентской администрации.