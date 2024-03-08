Санду и Макрон вручили друг другу государственные награды

«В знак высокой признательности за особый вклад в укрепление молдавско-французских отношений дружбы и сотрудничества, за активную поддержку процесса вступления Республики Молдова в Европейский союз, а также за усилия, направленные на восстановление мира на европейском континенте, я вручила сегодня его превосходительству Эммануэлю Макрону высшую государственную награду — Орден Республики», — сообщила Санду в соцсети.