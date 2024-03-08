Фонд ЮНЕСКО выделил Казахстану больше 99 тыс. долларов

На сайте МИД уточняется, что Казахстан является членом учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с 22 мая 1992 года. Наша страна является стороной 16 международных конвенций ЮНЕСКО. В список всемирного культурного и природного наследия от Казахстана вошли 6 номинаций, в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества — 13, в Сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО — 15, в реестр документального наследия «Память мира» — 3, в календарь памятных дат — 25. При координации Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО в стране действуют 9 национальных комитетов по профильным направлениям, 5 кафедр, 31 ассоциированная школа и 190 клубов ЮНЕСКО.