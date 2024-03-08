Минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств

«Минобороны выделило финансирование в размере 288,6 миллиарда фунтов для текущего плана (закупки и обслуживания военного имущества. — Прим. ред.) на ближайшие десять лет. <…> Однако, прогнозируемые затраты выросли на 65,7 миллиарда до 305,5 миллиарда фунтов, из-за чего образовался дефицит в 16,9 миллиарда», — указали в документе.
По данным комитета, минобороны Великобритании каждый год, начиная с 2012 года, публикует план распределения бюджета на закупку и обслуживание военного имущества.
В документе отметили, что это крупнейшая нехватка денежных средств в любом из ранее представленных планов по закупкам и обслуживанию имущества британского оборонного ведомства с 2012 года.
При этом реальный дефицит бюджета может быть еще выше, поскольку при составлении отчета некоторые части британских вооруженных сил указали не расходы, которых от них ждет государство для осуществления намеченных планов, а только те расходы, «которые они могут себе позволить». Поэтому армии страны может потребоваться еще около 12 миллиардов фунтов, указали в докладе.
Авторы документа подчеркнули, что проблема с распределением финансирования в минобороны фигурирует уже не первый год, а многие программы военных закупок «откладываются или приводят к перерасходу бюджетных средств».