Минобороны Британии столкнулось с крупнейшей нехваткой средств

При этом реальный дефицит бюджета может быть еще выше, поскольку при составлении отчета некоторые части британских вооруженных сил указали не расходы, которых от них ждет государство для осуществления намеченных планов, а только те расходы, «которые они могут себе позволить». Поэтому армии страны может потребоваться еще около 12 миллиардов фунтов, указали в докладе.