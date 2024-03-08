Глава Минобороны ФРГ заявил, что ракеты TAURUS не решат исход конфликта

Шольц в конце февраля объяснял свой отказ от поставок ракет опасениями, что ВСУ начнут применять TAURUS для ударов по Москве. Также он говорил, что для обеспечения контроля над применением ракет необходима отправка немецких военных, что, по его словам, исключено. «Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие [Великобритания и Франция] тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», — добавил политик.