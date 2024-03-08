Автомобили с номерами из России должны покинуть Финляндию до 16 марта

В ответ на вопрос о том, что будет с такими автомобилями, которые останутся в Финляндии после 16 марта, Ракшит заявил, что будет проведена оценка, «почему машина здесь, как долго это продолжалось и были ли соблюдены определенные формальности в отношении автомобиля». При этом он отметил, что власти находятся в процессе подготовки дальнейших указаний.