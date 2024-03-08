Башкан Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдову после визита в Россию

В рамках работы фестиваля Гуцул провела ряд бесед с главами российских регионов, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Башкан также объявила, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью России.
В день закрытия фестиваля глава Гагаузии также обсудила с президентом России Владимиром Путиным политическую ситуацию в регионе.
Пребывание башкана Гагаузии в России вызвало массовое недовольство у властей Молдовы. Так, пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил, что поездки молдавских политиков в Россию и общение с руководством РФ «не служат интересам граждан Республики Молдова».
Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну заявил, что ведомством собраны доказательства причастности Евгении Гуцул к преступным действиям и в ближайшее время в суд будет направлено уголовное дело, в котором фигурирует башкан.
В четверг лидер запрещенной партии «Шор» Илан Шор заявил, что Кишинев готовит арест главы Гагаузии сразу после ее возвращения из России.
В аэропорту Кишинева в пятницу Гуцул встречали десятки ее сторонников, которые приехали туда специально, чтобы поддержать башкана, в адрес которого в последние дни прозвучало множество угроз со стороны властей.
Башкан по прибытию в Молдову заявила, что сделает все возможное, чтобы дружеские отношения Гагаузии с Россией не прекращались.
«Очень высокого уровня были встречи в Москве, на фестивале в Сочи. Мы все сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем их поддержку. И все, что мы с ними обсудили, наши дальнейшие проекты, мы обязательно реализуем», — заявила Гуцул журналистам.