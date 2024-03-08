Башкан Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдову после визита в Россию

«Очень высокого уровня были встречи в Москве, на фестивале в Сочи. Мы все сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем их поддержку. И все, что мы с ними обсудили, наши дальнейшие проекты, мы обязательно реализуем», — заявила Гуцул журналистам.