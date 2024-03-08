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Страны ЕС намерены выделить Украине военную помощь на €21 млрд в 2024 году

Первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что цифра основана на частичных данных, так что реальный объем может оказаться даже больше.
Источник: РИА "Новости"

БРЮССЕЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Страны Евросоюза намерены выделить Киеву военную помощь в размере €21 млрд в 2024 году, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ходе своего визита в Киев. Его заявление распространила пресс-служба Еврокомиссии.

«В этом году страны ЕС планируют выделить €21 млрд военной помощи. Эта цифра основана на частичных данных, так что реальный объем может оказаться даже больше», — заявил он.

По его словам, с начала СВО страны ЕС уже выделили Киеву оружия и боеприпасов на €28 млрд, а общая помощь, предоставленная странами Евросоюза Украине составила €88 млрд евро.

Домбровскис также заявил, что ЕК намерена выделить Киеву €4,5 млрд помощи в марте и €1,5 млрд в апреле.

ЕС