В молдавской партии «Шанс» прокомментировали аресты оппозиционеров

В четверг Лунгу сообщил, что у членов команды политформирования прошли обыски.
«Сегодня мы пришли к изолятору, в котором незаконно держат члена партии “Шанс” Андрея Галацкого… Уверенная в себе власть никогда не будет скатываться до таких открытых бесчинств, которые вытворяет нынешняя правящая верхушка. Раз они позволяют себе такие циничные аресты, значит, чувствуют слабость», — написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его мнению, аресты похожи на жесты отчаяния властей, которые говорят о том, что они боятся оппозиции. Он сообщил также, что его вместе с однопартийцами не допустили к коллеге, который содержится в изоляторе. «Андрея арестовали ни за что. Нет никаких судебных решений, нет никаких оснований. Ничего», — подчеркнул Лунгу.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майя Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.