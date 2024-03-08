Гагаузия будет укреплять связи с партнерами, включая Россию, заявила Гуцул

Восьмого марта глава Гагаузии вернулась из России, где с прошлой пятницы находилась с рабочим визитом. В РФ у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.
«Мой первый визит в Российскую Федерацию в качестве башкана Гагаузии был плодотворным. За несколько дней у нас прошли встречи на самом высоком уровне. Мы обсуждали и искали решения проблем, которые волнуют жителей Гагаузии и всей Республики Молдова. Очень важно, что Гагаузия открыта для сотрудничества с разными странами, мы будем последовательно укреплять наши связи и с давнишними партнерами», — написала Гуцул в своем Telegram-канале.
В кишиневском аэропорту на выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники, некоторые — с цветами. Из аэропорта Гуцул вышла беспрепятственно, обошлось без задержаний.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.