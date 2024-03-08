Алиханов пообещал, что взрослые деревья в Варникенском лесу рубить не будут

«Варникенский лес стал городскими лесами, вы знаете об этом, — отреагировал Антон Алиханов. — Та территория, о которой вы пишете, не является частью этого леса. Но и на ней не будет вырубки взрослых деревьев, там будет глэмпинг в лесу. Санитарная рубка там коснулась деревьев в 8 сантиметров толщины ствола и сухостоя».