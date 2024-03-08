Косачев сообщил, что Путину представят предложения по денонсации международных соглашений

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании 6 марта поручила ему совместно с комитетом по международным делам провести ревизию международных соглашений, выявить устаревшие и невыгодные для России, которые дают привилегии «враждебным странам», и подготовить их к денонсации. Она также призвала не затягивать с этой работой.