Косачев сообщил, что Путину представят предложения по денонсации международных соглашений

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании 6 марта поручила ему совместно с комитетом по международным делам провести ревизию международных соглашений, выявить устаревшие и невыгодные для России, которые дают привилегии «враждебным странам», и подготовить их к денонсации. Она также призвала не затягивать с этой работой.
«Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту Российской Федерации, потому что в соответствии с конституцией его право инициировать денонсацию ранее заключенных международных договоров», — сказал Косачев.
По его словам, у России более 15 тыс. действующих двусторонних и многосторонних соглашений, большая часть из которых заключена с недружественными странами. «Мы в первую очередь будем анализировать соглашения с этими (недружественными — прим. ТАСС) государствами», — подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.