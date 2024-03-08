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Косачев сообщил, что Путину представят предложения по денонсации международных соглашений

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Предложения сенаторов по денонсации невыгодных для РФ международных соглашений будут представлены президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Россия-24».
Источник: РИА "Новости"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании 6 марта поручила ему совместно с комитетом по международным делам провести ревизию международных соглашений, выявить устаревшие и невыгодные для России, которые дают привилегии «враждебным странам», и подготовить их к денонсации. Она также призвала не затягивать с этой работой.

«Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту Российской Федерации, потому что в соответствии с конституцией его право инициировать денонсацию ранее заключенных международных договоров», — сказал Косачев.

По его словам, у России более 15 тыс. действующих двусторонних и многосторонних соглашений, большая часть из которых заключена с недружественными странами. «Мы в первую очередь будем анализировать соглашения с этими (недружественными — прим. ТАСС) государствами», — подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.

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Путин Владимир