Украина решила выйти из соглашения СНГ о войсках

Кроме того, кабмин одобрил законопроект о выходе из соглашения СНГ о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб государств-участников объединения. Об этом в телеграм-канале рассказал представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.