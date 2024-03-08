Европейские страны потребовали от ЕК принять меры против протестов фермеров

По данным издания, в письме, отправленном во вторник вечером, содержится призыв к большей ясности в отношении краткосрочных и среднесрочных мер, которые будут реализованы в ответ на протесты фермеров.
«Учитывая уровень ожиданий фермеров, крайне важно, чтобы мы быстро знали, какие изменения будут внесены и в какие сроки», — цитирует издание письмо, адресованное исполнительному вице-президенту ЕК Марошу Шефчовичу и комиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому.
Отмечается, что Еврокомиссия подтвердила Euractiv намерение выдвинуть свои предложения на следующей неделе.
«Эти меры (против кризиса в сельском хозяйстве — ред.) будут объявлены 15 марта и будут включать законодательные предложения по упрощению бюрократии», — рассказали изданию неназванные источники из ЕС.
Согласно изданию, письмо было инициировано министром сельского хозяйства Франции Марком Фено и его испанским коллегой Луи Планасом, а впоследствии подписано министрами всех стран-членов ЕС, кроме Дании, Германии, Нидерландов, Швеции и Бельгии.
В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.