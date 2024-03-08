Азербайджан обвинил Францию во вмешательстве во внутренние дела страны

«Мы решительно отвергаем заявление Министерства по делам Европы и иностранных дел Франции от 8 марта о предполагаемых посягательствах на свободу выражения мнений и печати, а также о произвольных арестах в Азербайджане. Такие необоснованные и предвзятые заявления мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, следственный процесс и независимость судебной власти», — отмечается в заявлении на сайте МИД.