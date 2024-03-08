Азербайджан обвинил Францию во вмешательстве во внутренние дела страны

БАКУ, 8 марта. /ТАСС/. Заявление МИД Франции о предполагаемых посягательствах на свободу слова и арестах в Азербайджане является вмешательством во внутренние дела страны. Об этом говорится в заявлении азербайджанского министерства иностранных дел.
«Мы решительно отвергаем заявление Министерства по делам Европы и иностранных дел Франции от 8 марта о предполагаемых посягательствах на свободу выражения мнений и печати, а также о произвольных арестах в Азербайджане. Такие необоснованные и предвзятые заявления мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, следственный процесс и независимость судебной власти», — отмечается в заявлении на сайте МИД.
В ведомстве указали, что Париж не имеет морального права обвинять Баку в нарушениях прав человека, так как во Франции «широко распространены взяточничество и коррупция в законодательных структурах, исламофобия и нападения на мусульман».
«В Азербайджане полностью обеспечиваются фундаментальные права и свободы, а также свобода СМИ. Мы требуем от Франции не вмешиваться во внутренние дела страны», — подчеркивается в заявлении.
Ранее МИД Франции распространил заявление, в котором выразил обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Азербайджане. Париж призвал власти страны уважать свободу печати и самовыражения в соответствии с международными обязательствами республики.