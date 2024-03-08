Польша приостанавливает действие ДОВСЕ

МИД Польши еще в ноябре прошлого года заявлял, что республика «предпримет формальные шаги по приостановлению действия ДОВСЕ всеобъемлющим образом — в отношении всех его положений и на неопределенный срок». Польский МИД заявил, что «это означает, что Республика Польша не будет ни юридически, ни практически обязана выполнять положения ДОВСЕ, в том числе касающиеся ограничений для польских вооруженных сил».