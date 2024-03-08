Польша приостанавливает действие ДОВСЕ

В состоявшемся в сейме голосовании, которое транслировалось на его сайте, приняли участие 440 депутатов — 435 были за приостановку, пятеро против.
Отвечая на вопросы депутатов, почему Польша лишь приостанавливает действие ДОВСЕ, а не выходит из него, заместитель министра иностранных дел страны Владислав Теофил Бартошевский сказал, что на такие действия не согласны союзники по НАТО.
МИД Польши еще в ноябре прошлого года заявлял, что республика «предпримет формальные шаги по приостановлению действия ДОВСЕ всеобъемлющим образом — в отношении всех его положений и на неопределенный срок». Польский МИД заявил, что «это означает, что Республика Польша не будет ни юридически, ни практически обязана выполнять положения ДОВСЕ, в том числе касающиеся ограничений для польских вооруженных сил».
В среду приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе одобрило правительство Молдавии.
ДОВСЕ был подписан в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Он устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ): боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Россия приостановила действие договора в 2007 году, а в 2023 году денонсировала его.