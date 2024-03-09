Польша приостанавливает действие ДОВСЕ

Уточняется, что из 440 депутатов инициативу поддержали 435, оставшиеся пять выступили против.
Отвечая на вопросы парламентариев, почему Варшава лишь приостанавливает действие ДОВСЕ, а не выходит из него, заместитель министра иностранных дел страны Владислав Теофил Бартошевский сказал, что на такие действия не согласны союзники по НАТО.
МИД Польши еще в ноябре прошлого года заявлял, что республика «предпримет формальные шаги по приостановлению действия ДОВСЕ всеобъемлющим образом — в отношении всех его положений и на неопределенный срок». При этом в Варшаве подчеркнули, что страна ни юридически, ни практически не будет обязана выполнять положения договора. Речь идет в том числе о пунктах, касающихся ограничений для польской армии.
В среду приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе одобрило правительство Молдавии.
Перспективы ДОВСЕ.
Россия в начале ноября прошлого года завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996-го.
В МИД подчеркнули, что сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку входящие в блок государства демонстрируют недоговороспособность.
Вскоре после этого в Североатлантическом альянсе заявили, что страны — члены блока приостановят участие в ДОВСЕ после выхода России из соглашения.