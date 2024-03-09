Польша приостанавливает действие ДОВСЕ

МИД Польши еще в ноябре прошлого года заявлял, что республика «предпримет формальные шаги по приостановлению действия ДОВСЕ всеобъемлющим образом — в отношении всех его положений и на неопределенный срок». При этом в Варшаве подчеркнули, что страна ни юридически, ни практически не будет обязана выполнять положения договора. Речь идет в том числе о пунктах, касающихся ограничений для польской армии.