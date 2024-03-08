В Госдепе заявили о выдворении миссии USAID из Зимбабве

«В прошлом месяце власти Зимбабве неожиданно задержали и депортировали сотрудников и подрядчиков USAID, которые проводили оценку ситуации в области развития и управления в Зимбабве», — сказал Миллер.
По его словам, сотрудники миссии были подвержены жестокому обращению, допросам и запугиванию. Миллер назвал подобные действия неоправданными и вопиющими.
Он отметил, что ранее риторика властей Зимбабве строилась на утверждениях о стремлении к началу международного сотрудничества и проведению демократических реформ. «Его действия противоречат этим заявлениям», — указал Миллер.
В феврале первый вице-президент Зимбабве оценил перспективы сотрудничества с Россией. По его словам, Зимбабве рассчитывает использовать российский опыт в области инноваций, научных исследований и новых технологий.