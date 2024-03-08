8 марта , Газета.Ру , Политика

В Госдепе заявили о выдворении миссии USAID из Зимбабве

Власти Зимбабве в феврале выдворили сотрудников Агентства по международному развитию Соединенных Штатов (USAID), в чьи обязанности входили оценка демократии и управления. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, сообщает ТАСС.