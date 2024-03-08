Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры

«Мы по-прежнему поддерживаем цель Украины по интеграции в евроатлантические институты. В ходе наших сегодняшних переговоров (с Владимиром Зеленским) мы подробно обсудили вопросы, стоящие на повестке дня наших двусторонних отношений. Мы удовлетворены тем, что наша двусторонняя торговля идет стабильным курсом», — сказал турецкий лидер в своем заявлении для прессы в Стамбуле.
По его словам, Анкара и Киев договорились активизировать усилия по достижению цели в 10 миллиардов долларов.
«Многие наши компании продолжают работу в этой области. Мы также будем решительно поддерживать восстановление Украины. Мы также провели форум по восстановлению Украины в Стамбуле», — подчеркнул Эрдоган.