Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры

«Мы по-прежнему поддерживаем цель Украины по интеграции в евроатлантические институты. В ходе наших сегодняшних переговоров (с Владимиром Зеленским) мы подробно обсудили вопросы, стоящие на повестке дня наших двусторонних отношений. Мы удовлетворены тем, что наша двусторонняя торговля идет стабильным курсом», — сказал турецкий лидер в своем заявлении для прессы в Стамбуле.