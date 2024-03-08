Байден заявил, что решение о дебатах зависит от поведения Трампа

В настоящее время нет практически никаких сомнений в том, что Республиканская партия выдвинет в качестве своего кандидата в президенты предыдущего главу американской администрации 77-летнего Трампа. Вопрос официального выдвижения кандидатуры Байдена Демократической партией в качестве ее кандидата в президенты фактически решен. По сути, к появлению какой-то другой фигуры в качестве кандидата демократов может привести только добровольный отказ Байдена, которому 81 год, от продолжения борьбы за переизбрание. Однако он до настоящего времени категорически отвергал призывы ряда однопартийцев отказаться в силу возраста от участия в предвыборной гонке и дать шанс выйти на авансцену новому поколению политических деятелей.