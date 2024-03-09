Байден подпишет законопроект о возможном запрете TikTok в США при одобрении его Конгрессом

Законопроект ранее на этой неделе был опубликован на сайте спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю. Документ направлен на разрыв связей между TikTok и любой «контролируемой КНР структурой», включая ByteDance. Авторы законопроекта дают компании шесть месяцев на то, чтобы продать соцсеть. Если это не будет сделано, предполагается введение запрета на распространение TikTok в США, включая размещение соответствующего приложения на сетевых площадках.