Байден подпишет законопроект о возможном запрете TikTok в США при одобрении его Конгрессом

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект, предусматривающий возможность введения запрета на социальную сеть TikTok в стране, если этот документ будет одобрен Конгрессом.
«Если его примут, я его подпишу», — сказал американский лидер журналистам. Его слова привел пресс-пул Белого дома.
Законопроект ранее на этой неделе был опубликован на сайте спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю. Документ направлен на разрыв связей между TikTok и любой «контролируемой КНР структурой», включая ByteDance. Авторы законопроекта дают компании шесть месяцев на то, чтобы продать соцсеть. Если это не будет сделано, предполагается введение запрета на распространение TikTok в США, включая размещение соответствующего приложения на сетевых площадках.
Авторами документа являются председатель спецкомитета по Китаю Майк Галлахер (республиканец, от штата Висконсин) и старший демократ в нем Раджа Кришнамурти (от штата Иллинойс). Конгрессмены предлагают распространить в будущем такие же меры на любые «приложения, контролируемые противниками». Американские власти обычно относят к противникам США, в частности, Иран, Китай, КНДР и Россию.
Законопроект 7 марта одобрил Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США. Ожидается, что нижняя палата Конгресса полного состава рассмотрит его на следующей неделе. Когда может проголосовать Сенат, пока не уточняется.
Соцсеть TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия — в августе 2018 года. Владельцем сети сейчас является ByteDance. Ранее представители американской администрации неоднократно заявляли, что китайская социальная сеть несет угрозу Соединенным Штатам, которую необходимо устранить тем или иным образом. В Вашингтоне утверждали, что китайские власти и спецслужбы якобы могут получать сведения с помощью этой соцсети.