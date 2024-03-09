Politico: ВС Франции проводят учения с имитацией конфликта высокой интенсивности

По их данным, площадь зоны маневров составляет 120 кв. км, что больше площади Парижа. Это уникальный случай для Франции, так как только здесь пехота, бронетехника, артиллерия и другие виды войск, которые обычно тренируются раздельно в разных регионах страны, действуют вместе.