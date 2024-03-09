Politico: ВС Франции проводят учения с имитацией конфликта высокой интенсивности

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Французская армия проводит на востоке страны учения в приближенных к реальным условиях, имитирующих конфликт высокой интенсивности с противником, не уступающим ей по огневой мощи. Об этом в пятницу европейскому изданию Politico рассказали офицеры ВС Франции из Центра боевой подготовки (CENTAC).
По их данным, площадь зоны маневров составляет 120 кв. км, что больше площади Парижа. Это уникальный случай для Франции, так как только здесь пехота, бронетехника, артиллерия и другие виды войск, которые обычно тренируются раздельно в разных регионах страны, действуют вместе.
Издание уточняет, что военные мероприятия направлены на обучение ведению боевых действий с такой армией, как российская, однако французское командование не называет потенциального противника.
Как отмечают офицеры, в подготовке активно используется опыт украинского конфликта. По их мнению, его ход подтверждает важность координации между подразделениями и совместных действий всех видов и родов войск.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Киева, поднималась тема возможной отправки их сухопутных войск на Украину. По словам президента Франции, участники диалога не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.
Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню 8 марта заявил, что «об отправке военных на Украину для участия в боевых действиях речь не идет». Он выразил мнение, что военное присутствие стран Запада на Украине могло бы потребоваться для «обучения украинской армии и разминирования».