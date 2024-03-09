Пентагон отрицает, что из-за сброса США помощи с самолета в Газе погибли люди

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Пентагон категорически отрицает, что из-за осуществленного США сброса с самолета гуманитарной помощи в секторе Газа погибли люди. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.
Как сообщил ранее телеканал Al Hadath, по меньшей мере пять человек погибли при сбросе коробок с гуманитарной помощью с самолетов, которые доставляют ее населению палестинского анклава.
«Я не могу подтвердить эти смерти. Я видел эти сообщения СМИ. Я вам заявляю, что сообщения, согласно которым эти смерти вызвали США, наши сбросы с самолетов, не соответствуют действительности. Это не так», — сказал Райдер, отвечая на вопрос журналиста.
«Вполне уверен, что это были не мы. И у нас также есть возможность наблюдать за тем, как именно наши коробки [с помощью] падают на землю», — добавил он.
С недавнего времени доставка гуманитарной помощи жителям блокированного сектора Газа проходит не только через наземные контрольно-пропускные пункты, основным из которых является египетский «Рафах», но и с использованием авиации. В операциях по доставке помощи по воздуху принимают участие уже несколько стран, включая Египет, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, США и Францию.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили ответственность за возобновление израильской агрессии на США.