Россия запросила на 22 марта заседание СБ ООН по Украине

«Было бы неплохо, если бы натовские представители в Совбезе разъяснили нам лукавую логику альянса, — сказал он. — Сначала его лидеры говорили нам о том, что НАТО должна расшириться на Украину, потому что Россия не станет нападать на страну — члена НАТО. Сегодня же мы слышим, что нельзя дать России одержать победу на Украине, потому что после этого она двинется дальше и нападет на НАТО. Где хоть какой-то здравый смысл в ваших высказываниях, господа, и хоть какая-то последовательность? Впрочем, она красноречиво проявляется в том, как вы лепите из России образ врага и агрессора, опуская факты о том, что ваша агрессия против России с задействованием Украины началась как минимум 10 лет назад. Обо всех этих нелицеприятных для наших западных коллег моментах мы подробно поговорим на запрошенном нами на 22 марта отдельном заседании Совета Безопасности».
Дипломат обратил внимание на то, что постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер ничего не сказал в своем выступлении об инициативе французского президента Эмманюэля Макрона направить войска западных стран на Украину, а заместитель американского постпреда при ООН Роберт Вуд «поскромничал и ничего не рассказал» о сети секретных баз, которую за последние восемь лет создало на украинской территории Центральное разведывательное управление США. «Жаль также, что мы не видим среди запросившихся выступить на сегодняшнем заседании обычно весьма активного представителя Германии. Было бы интересно услышать комментарий в связи с утекшим в СМИ разговором высокопоставленных немецких военных, рассуждавших о том, как помочь украинцам разрушить Керченский мост в Крыму и наносить удары в глубь территории России», — отметил Полянский.
Полянский также заявил, что Россия не планирует устранять президента Украины Владимира Зеленского. «Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? И постарайтесь на него ответить. Только честно. Особенно с учетом того, что вы прекрасно знаете, что этим ударом [по военным объектам в Одессе] был уничтожен цех по производству морских беспилотников, а точнее их сборки из поставляемых Великобританией компонентов. Для нас эта цель гораздо важнее, чем мечущийся по прифронтовой зоне Зеленский, делающий селфи в городах перед тем, как их освобождает российская армия, — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине. — А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит».
«Реинкарнацию господина Голобородько из сериала “Слуга народа” избрали на президентство украинцы, поверив его предвыборным обещаниям об установлении мира в Донбассе и защите русского языка и русскоговорящих граждан Украины. Он своих избирателей обманул, вот пусть теперь с ним разбираются украинцы и его западные кукловоды. У нас есть задачи поважнее — выполнение целей нашей специальной военной операции. И поскольку разговаривать о том, как их реализовать мирными средствами, вы не хотите, мы вынуждены использовать для этого средства военные со всеми вытекающими последствиями для Украины и западных спонсоров киевского режима, которые уже начали весьма отчетливо проступать», — подытожил Полянский.