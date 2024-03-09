Россия запросила на 22 марта заседание СБ ООН по Украине

«Было бы неплохо, если бы натовские представители в Совбезе разъяснили нам лукавую логику альянса, — сказал он. — Сначала его лидеры говорили нам о том, что НАТО должна расшириться на Украину, потому что Россия не станет нападать на страну — члена НАТО. Сегодня же мы слышим, что нельзя дать России одержать победу на Украине, потому что после этого она двинется дальше и нападет на НАТО. Где хоть какой-то здравый смысл в ваших высказываниях, господа, и хоть какая-то последовательность? Впрочем, она красноречиво проявляется в том, как вы лепите из России образ врага и агрессора, опуская факты о том, что ваша агрессия против России с задействованием Украины началась как минимум 10 лет назад. Обо всех этих нелицеприятных для наших западных коллег моментах мы подробно поговорим на запрошенном нами на 22 марта отдельном заседании Совета Безопасности».