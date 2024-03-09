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Постпредство РФ при ООН: Россия не планирует убивать Зеленского

Россия не планирует убивать президента Украины Владимира Зеленского, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Так он отреагировал на заявления насчет удара по Одессе, когда там находился украинский президент.
Источник: AP 2023

«Хочу призвать всех тех, кто сегодня нагнетал и еще будет нагнетать страсти из-за эпизода в Одессе, задать себе простой вопрос. Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит», — сказал господин Полянский на заседании Совета Безопасности ООН (трансляция выступления опубликовано в Telegram-канале постпредства).

Он отметил, что РФ удалось уничтожить цех по производству морских беспилотников и назвал эту цель «гораздо более важной», чем президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что 6 марта во время его встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в порту в Одессе по городу был нанесен удар с воздуха. Российская армия днем 6 марта, как утверждало Минобороны РФ, нанесла удар по ангару в портовом районе Одессы, «в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины».

ООН