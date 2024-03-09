Постпредство РФ при ООН: Россия не планирует убивать Зеленского

«Хочу призвать всех тех, кто сегодня нагнетал и еще будет нагнетать страсти из-за эпизода в Одессе, задать себе простой вопрос. Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит», — сказал господин Полянский на заседании Совета Безопасности ООН (трансляция выступления опубликовано в Telegram-канале постпредства).