Постпредство РФ при ООН: Россия не планирует убивать Зеленского

«Хочу призвать всех тех, кто сегодня нагнетал и еще будет нагнетать страсти из-за эпизода в Одессе, задать себе простой вопрос. Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит», — сказал господин Полянский на заседании Совета Безопасности ООН (трансляция выступления опубликовано в Telegram-канале постпредства).
Он отметил, что РФ удалось уничтожить цех по производству морских беспилотников и назвал эту цель «гораздо более важной», чем президент Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что 6 марта во время его встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в порту в Одессе по городу был нанесен удар с воздуха. Российская армия днем 6 марта, как утверждало Минобороны РФ, нанесла удар по ангару в портовом районе Одессы, «в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины».