Орбан попросил Трампа сделать Америку вновь великой

БУДАПЕШТ, 9 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил экс-президента США Дональда Трампа сделать Америку вновь великой. В пятницу они провели встречу в поместье бывшего американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Опубликовав фотографию с Трампом на ступенях его особняка, Орбан повторил предвыборный лозунг без пяти минут кандидата Республиканской партии на ноябрьских выборах. «Сделайте Америку вновь великой, господин президент!» — написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Орбан также сопроводил снимок с Трампом подписью «Миротворцы». Отправляясь в поездку в США, он заявлял, что намерен обсудить с экс-президентом пути мирного урегулирования украинского конфликта. Венгерское правительство не скрывает, что желает Трампу возвращения в Белый дом и связывает с этим, в частности, надежды на нормализацию положения на Украине.
Вместе с Орбаном на встрече с Трампом присутствовали глава МИД Петер Сийярто, политический советник премьер-министра Балаж Орбан и посол Венгрии в Вашингтоне Саболч Такач. Все они также запечатлены на фотографии с бывшим президентом. Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, беседа в Мар-а-Лаго продолжалась около часа.