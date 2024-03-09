Орбан попросил Трампа сделать Америку вновь великой

Орбан также сопроводил снимок с Трампом подписью «Миротворцы». Отправляясь в поездку в США, он заявлял, что намерен обсудить с экс-президентом пути мирного урегулирования украинского конфликта. Венгерское правительство не скрывает, что желает Трампу возвращения в Белый дом и связывает с этим, в частности, надежды на нормализацию положения на Украине.