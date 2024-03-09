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NBC: республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой проект помощи Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Республиканцы в Палате представителей Конгресса США работают над собственным пакетом помощи для Украины, который предусматривает выделение Киеву кредитов. Об этом в пятницу сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.
Источник: AP 2023

По их сведениям, этой инициативой занимаются спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон и председатели нескольких комитетов Палаты представителей. Они рассчитывают, что им удастся добиться одобрения своего предложения в Конгрессе и не ухудшить при этом отношения «с консерваторами, которые против дальнейшего финансирования» Украины.

Проект находится на начальных стадиях. По словам председателя комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкла Маккола (республиканец, от штата Техас), изучается возможность выделить в качестве кредитов часть невоенной помощи. Не исключено, что будут задействованы замороженные российские активы, указал он.

Телекомпания CNN сообщала, что Палата представителей Конгресса США может представить новый законопроект по выделению Украине военной помощи к апрелю. Он предусматривает $66 млрд для Израиля, Тайваня и Украины, которые пойдут исключительно на военную помощь и не предусматривают оказание гуманитарной помощи.

Споры в Конгрессе

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в АТР. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.

Беседуя 27 февраля с журналистами по завершении встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что «Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты», касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон пообещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал «основным приоритетом» южную границу США и обеспечение ее безопасности.