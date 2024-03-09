NBC: республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой проект помощи Киеву

По их сведениям, этой инициативой занимаются спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон и председатели нескольких комитетов Палаты представителей. Они рассчитывают, что им удастся добиться одобрения своего предложения в Конгрессе и не ухудшить при этом отношения «с консерваторами, которые против дальнейшего финансирования» Украины.
Телекомпания CNN сообщала, что Палата представителей Конгресса США может представить новый законопроект по выделению Украине военной помощи к апрелю. Он предусматривает $66 млрд для Израиля, Тайваня и Украины, которые пойдут исключительно на военную помощь и не предусматривают оказание гуманитарной помощи.
Споры в Конгрессе
Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в АТР. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.
13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.
Беседуя 27 февраля с журналистами по завершении встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что «Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты», касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон пообещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал «основным приоритетом» южную границу США и обеспечение ее безопасности.